Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'dan AB Ülkelerine İsrail İle İşbirliğini Azaltma Talimatı

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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Avrupa Birliği ülkeleri liderlerinin İsrail ile işbirliğini azaltmaya yönelik öneriler geliştirmesi talimatı verdi. Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nde Gazze'deki insani durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerinin, İsrail ile işbirliğini azaltmaya yönelik bir dizi öneri geliştirmesi talimatını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a verdiğini belirtti.

Nauseda, Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi kapsamında Politico'ya verdiği demeçte, AB liderlerinin Gazze'deki insani durumun tahammül edilemez olduğunu kabul ettiğini kaydetti.

Zirvedeki görüşmelerin planlanandan uzun sürdüğünü ve zor geçtiğini aktaran Nauseda, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeler iki gruba ayrılmış durumda. Bazıları İsrail yanlısı, bazıları ise kesinlikle karşı. Biz, ortada bir gerçek olduğunu görüyoruz, trajik bir insani durumdan ve acı çeken çocuklardan bahsediyoruz. Şu an kimse bu insani duruma tahammül edemiyor. Bu yüzden kararlar almalıyız. Yüksek Temsilci'den ilk önerileri getirmesi istendi ve o da bunu temmuz ayı içinde yapacak. Muhtemelen bazı önlemler alınacak."

Nauseda, Yüksek Temsilci Kallas'ın bir ay içinde İsrail ile ticaret ve diğer işbirliği alanlarını hedef alabilecek önerileri sunacağını dile getirdi.

Politico'nun haberinde, AB'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın tamamen feshedilmesinin üye ülkelerin oy birliğini gerektirdiğine ve Almanya ile Macaristan gibi ülkelerin buna karşı çıktığı kaydedilirken, ticari bağların azaltılması ve Batı Şeria'dan yapılan ticarete yaptırım uygulanması gibi daha sınırlı önlemlerin teorik olarak nitelikli çoğunlukla alınabileceği vurgulandı.

Nauseda ise bu durumu, "Avrupa böyle durumlarda her seferinde güvenilirliğini kaybediyor. Herkes bize bakıyor ve biz sadece derin endişe duyduğumuzu söylemekle yetiniyoruz." şeklinde değerlendirdi.

AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Ofisinin, gözden geçirilme süreci devam eden İsrail ile Ortaklık Anlaşması kapsamında hazırladığı not, Tel Aviv'in Gazze ve Batı Şeria'da insan haklarını ihlal ettiğine dair "işaretlerin" olduğunu ortaya koymuştu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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