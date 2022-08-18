Litvanya, Çin'in Litvanya'daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Litvanya, Çin'in Litvanya'daki maslahatgüzarı Çü Bayhua'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Litvanya, Çin'in Tayvan'ı ziyaret eden Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye yaptırım uygulamasını protesto etti.

Çinli diplomat Çü'ye, Pekin yönetiminin yaptırım kararının Litvanya'nın egemenliği, uluslararası hukukun ihlali olduğu ve kararın değiştirilmesi talebi iletildi.

Ayrıca, Litvanya, Tayvan'daki ticaret ofisi temsilciliğine ise Paulius Lukauskas'yı atadı.

Ticaret ofisi eylül ayı itibarıyla faaliyetlerine başlayacak.

Litvanyalı bakan yardımcısı ve 11 kişilik heyeti, bu hafta içinde Tayvan'ı ziyaret ederek hükümet temsilcileriyle görüşmeler yapmıştı.

Çin ise buna karşılık, Vaiciukeviciute'ye yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Çin, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın kendi adıyla diplomatik temsilcilik açmasına onay veren Litvanya ile 2021'de diplomatik ilişkileri maslahatgüzarlık seviyesine düşürmüştü.