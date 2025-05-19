Litvanya, Belarus'a Dava Açtı

Litvanya, Belarus'a Dava Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Litvanya, düzensiz göçmen geçişlerini organize ederek uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Belarus'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. Litvanya, Belarus'un göçmen akışını organize ettiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunuyor.

Litvanya, düzensiz göçmen geçişlerini organize ederek uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Belarus'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açtı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gelen düzensiz göçmen sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, Belarus'a ait devlet şirketlerinin, Orta Doğu ve diğer ülkelerden Belarus'a yapılan uçuş sayılarını artırdığı ve Belarus'un doğrudan göçmen akışını organize ettiği savunuldu.

Belarus hükümetinin Birleşmiş Milletlerin (BM) kara, deniz ve hava yoluyla göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü protokolü ihlal ettiği ileri sürülen açıklamada, Litvanya'nın Belarus'a karşı UAD'de dava açtığı belirtildi.

Açıklamada, Belarus'un sınır birimlerinin, yasa dışı geçişleri önleme konusunda Litvanyalı yetkililerle işbirliği yapmayı reddettiği de kaydedildi.

Litvanya, Belarus'un uluslararası hukuku ihlal ettiğinin tespit edilmesini ve bu ihlallerin yol açtığı zararlar için tam tazminat ödenmesini talep etti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı

Trump son anda programı değiştirdi! Dünyanın beklediği görüşme başladı
Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi

Bahçeli'nin tarihi çağrısına Gabar'dan yanıt verdi
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş

Öğretmenden 11 yaşındaki tesettürlü öğrencisine skandal ifade
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu

9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı

Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Alanya'da turiste şezlong dayağı! İşletmenin kapısına mühür vuruldu

Turiste şezlong dayağı! Bedeli işletme için epey ağır oldu
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı

Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazanmıştı! 3. Lig ekibine imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.