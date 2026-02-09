Litvanya Başbakanı Ruginiene, ABD askerlerinin ülkesinde kalmasını umduğunu söyledi

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, ABD askerlerinin Litvanya'da kalmasını umduğunu belirterek, "Güvenlik söz konusu olduğunda oyun oynamamalıyız. Bana göre güç göstermek hem Avrupa'nın hem de Amerika'nın çıkarınadır." dedi.

Başbakan Ruginiene, Politico'ya verdiği mülakatta, ülkesinin güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruginiene, Alman tugayının konuşlandırılmasının önceliklerinden birini oluşturduğunu vurguladı.

ABD askerlerinin Litvanya'da kalmasını umduğunu belirten Ruginiene, "Güvenlik söz konusu olduğunda oyun oynamamalıyız. Bana göre güç göstermek hem Avrupa'nın hem de Amerika'nın çıkarınadır." diye konuştu.

Ruginiene, ülkesinin Rusya'ya karşı savunmasında ABD birliklerine güvenemeyeceği bir gün ihtimaline karşı hazırlanması için Avrupalı ??müttefiklerine yöneldiğini ifade etti.

"Güçlü bir ittifakımız olsa ve 5. madde uygulansa bile, kısa bir süre için başlangıçta yalnız kalacağımızı anlıyoruz" diyen Ruginiene, "O anda her şey Litvanya üzerinde yoğunlaşacaktır. Bu yüzden tam olarak bu duruma hazırlanıyoruz ve Alman silahlı kuvvetlerinin Litvanya'da bulunmasını ve NATO yapılarının zaten ülkede olmasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ruginiene, güçlü bir NATO'nun ana senaryo olması gerektiğini belirterek, NATO'nun siyasi olarak harekete geçmekte zorlanabileceği durumlarda Avrupa Birliği'nin (AB) daha hızlı karar alması ve daha net kolektif planlama yapması çağrısında bulundu.

Bir "B planı"na ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Ruginiene, "Avrupa bölgesi olarak güvenliğimizi nasıl sağlayabileceğimizi ve özellikle AB içinde bir ülkenin veto hakkı olduğu durumlarda kararları nasıl daha hızlı alabileceğimizi konuşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Suwalki Koridoru konusu

Litvanyalı askeri planlamacılar, özellikle Suwalki Koridoru konusunda endişe duyuyor. Bu dar kara şeridi, Belarus ile Rusya'nın Kaliningrad bölgesi arasında yer alıyor ve Baltık ülkelerini Polonya ve NATO'nun diğer ülkelerine bağlıyor.

Askeri planlamacılar uzun süredir Rusya'nın bir kriz anında bu koridoru ele geçirmeye çalışabileceği ve böylece müttefik takviyelerini kesebileceği uyarısında bulunuyor. Böyle bir durumda Litvanya ve ülkedeki NATO güçleri, ittifakın 5. madde kapsamındaki ortak savunma mekanizması tam olarak devreye girene kadar Rusya'yla tek başına yüzleşmek zorunda kalabilir.