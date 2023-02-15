Litvanya arama kurtarma ekibi İstanbul'a getirildi
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından, deprem bölgesinde çalışmalara katılan 38 Litvanya arama kurtarma ekibi, Adıyaman'dan hareket eden Casa tipi askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi.
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından, deprem bölgesinde çalışmalara katılan 38 Litvanya arama kurtarma ekibi, Adıyaman'dan hareket eden Casa tipi askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesinde çalışmalara katılmak için yardıma gelen yabancı arama kurtarma ekiplerinin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Adıyaman'dan hareket eden Casa tipi askeri kargo uçağı, deprem bölgesinde çalışmalara katılan 38 Litvanya arama kurtarma ekibini İstanbul'a getirdi. Litvanya arama kurtarma ekiplerinin apronda hazır bekleyen otobüslerle İstanbul Havalimanı'na, oradan da Litvanya'ya gideceği öğrenildi.