Litvanya, 22 Bin Kişiye Dron Eğitimi Verecek

Litvanya, 8 yaşındaki çocuklar da dahil olmak üzere 22 bin kişiye dron yapımı ve uçurulması konusunda eğitim vermeyi planlıyor. Bu program, ülkenin olası Rusya tehdidine karşı savunma kapasitesini artırma çabalarının bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Litvanya'nın, aralarında 8 yaşındaki çocukların da bulunduğu 22 binden fazla kişiye dron yapımı ve kullanımını öğretmeyi hedeflediği belirtildi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, bu eğitim programı, Litvanya'nın olası Rusya tehdidine karşı kapasite artırma çabalarının bir parçası olarak planlandı.

Farklı yaş gruplarına yönelik eğitim kapsamında, 8-10 yaşlarındaki üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine basit dron yapımı ve uçurma, lise öğrencilerine ise dron parçaları tasarlama, üretme ve gelişmiş dronlar yapıp uçurma öğretilecek.

Litvanya hükümeti, 3,3 milyon avro harcayarak FPV dronlar, kontrol ve görüntü iletim sistemleri ile insansız hava araçları (İHA) eğitimine yönelik bir mobil uygulama da dahil olmak üzere özel ekipmanlar satın almayı planlıyor.

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, 2028'e kadar 15 bin 500 yetişkin ve 7 bin çocuğun dron kontrol becerisi edinmesini planladıklarını ve ülkenin birçok bölgesinde dron eğitim merkezleri açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Savunma ve Eğitim Bakanlıklarının ortak girişimiyle başlatılan eğitimler, "sivil direniş eğitimini genişletme" çabasının bir parçası olarak ders dışı kurslar şeklinde düzenlenecek ve çocukların teknik bilgisini derinleştirmeyi amaçlayacak.

