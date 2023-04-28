LİSELİLERİN TEKMELİ- YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

SİİRT'te lise öğrencisi iki grubun okul çıkışında tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi iki grup arasında, 15 Temmuz Demokrasi Parkı önünde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Öğrenciler tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, çevredekiler ise kavgayı ayırmak için müdahale etti. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga, bir süre sonra sonlandırıldı. (DHA)