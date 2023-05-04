Liselilerin görme engelliler için tasarladığı 'Konuşan Fırın' TEKNOFEST'te ikinci oldu Amasya'da lise öğrencileri görme engelli bireylerin kullanması için 'Konuşan Fırın' tasarladı.

Liselilerin görme engelliler için tasarladığı 'Konuşan Fırın' TEKNOFEST'te ikinci oldu

AMASYA - Amasya'da lise öğrencileri görme engelli bireylerin kullanması için 'Konuşan Fırın' tasarladı. Ses komutlarıyla çalışan fırın, TEKNOFEST'te Türkiye ikinciliği elde etti.

Suluova Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik-elektronik alanı öğrencileri Adem Özbektaş, Efecan Dişdiş, Recep Can Ekşi'nin tasarladıkları fırın görme engellilere yemek yapımında kolaylık sağlayacak. Fırının ilk prototipi TEKNOFEST 2023'te büyük beğeni toplayarak Engelsiz Yaşam Kategorisi'nde çok sayıda proje arasından ikinci seçildi. 20 bin TL'lik ödül kazanan liseliler İstanbul'daki yarışma dönüşü ara vermeden çalışmalarına yeniden başladı.

Fırının çalışma prensibiyle ilgili bilgiler veren Adem Özbektaş, "Projeyi görme engelli bireylerin daha rahat yemek yapabilmeleri için tasarladık. Fırınımız sesle çalışıyor. Komutlar verilmesiyle harekete geçiyor. Pişirme süresi tamamlandığında yemeğin hazır olduğunu bildiriyor" dedi.

Proje danışmanı öğretmen Şuayip Tanrıverdi ise öğrencilerinin patent almayı istedikleri fırının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Okulu ziyaret eden Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de Amasya'yı başarıyla temsil eden ekibi kutladı.