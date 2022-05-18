Liselilerin bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı; o anlar kamerada - Haberler

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Liselilerin bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Liselilerin bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı; o anlar kamerada

ADANA'da, 2 lise öğrencisinin parktaki bıçaklı kavgasında E.Y. (16), karnından yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da, 2 lise öğrencisinin parktaki bıçaklı kavgasında E.Y. (16), karnından yaralandı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan 2 lise öğrencisi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen öğrenci, E.Y.'yi belinden çıkardığı bıçakla karnından yaralayıp, kaçtı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı E.Y., ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çukurova, Polis, Güncel, Haberler

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