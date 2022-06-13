Liselilerden 'kadına şiddet' temalı, uzun metrajlı İngilizce film

TRABZON'da bir grup lise öğrencisi, kadına şiddet başta olmak üzere arkadaşlığın önemi ve 'mutluluğa kurşun sıkma' temalarının işlendiği İngilizce seslendirmeli, 'Beklenmedik Davet' adlı 45 dakikalık sinema filmi çekti. Filmde Trabzon'da yorgun mermiyle yaşamını yitiren Emir Yuşa Atıcı detayı da yer aldı.

Özel Anadolu lisesinde İngilizce öğretmeni Betül Öztürk'ün projelendirdiği, 9'uncu sınıf öğrencisi Berra Durmuş (15) tarafından senaryosu hazırlanan ve Yusuf Can Karabina'nın çevirisini yaptığı 'Beklenmedik Davet' adlı uzun metrajlı filmde 14 öğrenci görev aldı. Bir velinin başrol oynadığı, diğer velinin kameramanlığını yaptığı 45 dakikalık film, 8 ayda çekildi. Gösterime giren film için sinema salonunda gala düzenlendi. Filmde Trabzon'da yorgun mermi sonucu ölen Emir Yuşa Atıcı detayı da yer aldı. Kadına şiddet başta olmak üzere arkadaşlığın önemi ve 'mutluluğa kurşun sıkma' temalarının işlendiği film, izleyenlerden beğeni topladı. Filmde, parkta kadın ve erkek arasında tartışma yaşandığı, bu sırada erkeğin kadının üzerine yürüdüğü anlar yer aldı. Parkta oturan liseli kızlar, kadına sahip çıkıp, şiddeti önlerken; yorgun mermi sahnesinde ise liseli öğrenciler, silah kullanılmaması yönünde mesajlar verdi.

Filmin çevirmenliğini yapan Yusuf Can Karabina (15) ise "Berra arkadaşımızın yazdığı senaryoyu İngilizce'ye çevirdim. Öğretmenlerimizin çok büyük destekleri oldu. İngilizce'min gelişimine çok büyük katkı sağladı. Çok eğlendik. Başarılı olduğumuz için çok mutluyum" dedi.