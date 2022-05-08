Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de Talas Belediyesi, Atık Pil Toplama Kampanyası'na katılan okulların biriktirdiği pilleri teslim almaya başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinin (TAP) başlattığı kampanyaya Talas Belediyesi de pilleri yerinden alarak destek veriyor.

Belediye, 16 Mayıs'a kadar kampanyaya katılan okullardan atık pilleri toplayacak.

Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması finali yapılacak

Talas Belediyesi ile Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması'nın finali yapılacak.

Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz'ın da sahne alacağı gecede, yarışmaya katılan liseli gençler yeteneklerini sergileyecek.

Hakalmaz'ın sevilen türkülerini seslendireceği organizasyonda, liseli gençler zirve için yarışacak.

Yarışma, 11 Mayıs Çarşamba saat 19.00'da Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Kocasinan Belediyesi domates fidesi dağıtacak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 08.00'de farklı 3 noktada organik domates fidesi dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, domates fidesi dağıtımının Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini belirtti.

Uygulamanın geleneksel hale geldiğini anlatan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi hizmet binası karşısındaki Mimarsinan Parkı, Beyazşehir Mahallesi'nde Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Mahallesi'nde Merkez Park olmak üzere 3 bölgede organik domates fidelerini vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız." ifadelerini kullandı.