Liseliler 'Çepni' adlı elektrikli araçlarıyla yeni dereceler peşinde

Giresun'daki lise öğrencileri, Oğuzların "Çepni" boyunun adını verdikleri elektrikli araçla TEKNOFEST'teki deneyimlerini üst sıralara taşımayı hedefliyor.

Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Aksungur adlı teknoloji takımı, bir yıllık çalışmayla 2023 yılında 30 kilometre menzile sahip elektrikli araç geliştirdi.

Geliştirdikleri araca "Çepni" adını veren öğrenciler, TEKNOFEST yarışlarında derece elde etmek için yoğun çaba gösterdi.

TEKNOFEST Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları finalini geçen yıl 15'inci, bu yıl ise 11'inci sırada tamamlayan öğrenciler, başarı grafiğini yükseltmek için çalışıyor.

"Aracı çağın gereklerine uygun hale getiriyoruz"

Elektrik bölümü öğretmeni Doğan Bayram, AA muhabirine, gençlerle 'Biz bu işe gireriz, yaparız.' diyerek elektrikli araç geliştirme kararı aldıklarını söyledi.

Espiye'nin tarihte Çepni yerleşkesi olmasından dolayı aracın adını "Çepni" koyduklarını dile getiren Bayram, aracın kaporta ve elektronik aksamlarını okulda yaptıklarını ifade etti.

Bayram, ilk yıl TEKNOFEST'e katılamadıklarını belirterek, "Son iki yıldır yarışmalara katılıyoruz. Bu seneki yarışmada 844 aracın içerisinde ilk 75'e girerek TEKNOFEST finaline gittik. Maalesef teknik bir arızadan dolayı yarışı 11'inci tamamladık." dedi.

Aracı her yıl güncellediklerini anlatan Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aracı çağın gereklerine uygun hale getiriyoruz. Bu yıl araçta ekstradan otomatik far sensörü, kör nokta algılama sistemleri yaptık. İşlemcilerimizi geliştirerek batarya yönetim sistemi, araç kontrolü gibi çalışmalarımız oldu. Üzerine katarak ilerliyoruz. Bu işlerde başlamak bir adım oluyor. İster istemez basamak basamak ilerliyorsunuz."

"Bize çok güzel katkı sağladı"

Öğrencilerden Hüseyin Poyraz Özen de zorluklarla aracı geliştirdiklerine dikkati çekerek, "Zorluktan çok güzel şeyler doğabileceğini gördük. Araç sisteminin, beyninin nasıl geliştirildiğini, çalıştığını görmüş olduk. Bize çok güzel katkı sağladı." diye konuştu.

Gelecek yıl TEKNOFEST'te ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini vurgulayan Özen, bunun için özveriyle çalıştıklarını aktardı.

Yıldıray Köksaldı ise aracı geliştirirken en çok elektronik kısmında zorlandıklarını belirterek, aracın saate 60 kilometre hıza ulaşabildiğini kaydetti.