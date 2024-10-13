Liseli Zeynep Nazlı'nın ağır yaralandığı kazaya ilişkin ehliyetsiz sürücü tutuklandı

BURSA'da, kullandığı kamyonetle çarptığı Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın (16) ağır yaralanmasına neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Efe Şayık (18) yeniden gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaza, 9 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Nazlı Sarıkaya'ya karşıya geçmek istedi. Bu sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonet, Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya'ya çarptı. Ağır yaralanan Sarıkaya, çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

Kaçan sürücü Efe Şayık ise kazanın ardından ailesiyle birlikte gittiği Nilüfer Polis Merkezi'nde teslim oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Şayık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Baba Yetkin Sarıkaya, kızının yoğun bakım ünitesinde uyutulduğunu söyleyerek, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken, Efe Şayık, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, ehliyetsiz sürücünün tutuklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"09.10.2024 günü şüpheli E.Ş.'nin sevk ve idaresindeki araç ile mağdur Z.N.S.'ye çarptığı iddia edilen olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince şüpheli E.Ş. gözaltına alınarak, 'Bilinçli Taksirle Hayati Tehlikeye Neden Olacak Şekilde Yaralama suçu kapsamında tutuklama talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."