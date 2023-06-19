Şanlıurfa'da lise öğrencisi parke taşıyla saldırıya uğradı, 22 gün sonra hayatını kaybetti

p>ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, ışıkta beklerken başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra yaşamını yitiren lise öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin'in (17), saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Mayıs'ta Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşının kullandığı motosikletle okula giden lise son sınıf öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin, ışıkta bekleyen kimliği belirsiz kişiler tarafından, parke taşıyla saldırıya uğradı. Başına aldığı darbeler ile motosikletten düşüp, ağır yaralanan Eğin, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eğin, tedavi gördüğü hastanede 15 Haziran'da hayatını kaybetti. Liseli Seyithan Mahmut Eğin'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kaldırımda oturan 4 kişinin, motosikletin gelmesinin ardından Eğin'in başına parke taşıyla vurduğu görüldü. Eğin, yere düşerken saldırganlar ise kaçtı. Polis ekiplerinin, liseli Seyithan Mahmut Eğin'in ölümüne yol açan ve eşkali belirlenen 4 şüphelinin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanmasına yönelik çalışması sürdürülüyor. ?