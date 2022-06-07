Liseli Serhat'ı öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verildi - Haberler

MERSİN'de, sokak ortasında lise öğrencisi Serhat Sayin'in (16) öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan Şehmus Yıldırım (26), 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde oturan elektronikçi Şehmus Yıldırım, iddiaya göre, arkadaşı Yakup Sayin ile 14 Eylül 2020'de eşi Tuğba Y.'ye sosyal medya üzerinden mesaj attığı gerekçesiyle tartıştı. Şehmus Yıldırım'ın, Yakup Sayin'i darbetmesi üzerine kardeşi Serhat Sayin, Yıldırım'ın iş yerine gitti. Serhat Sayin, konuşmak için Yıldırım'ı parka çağırdı. Bunun üzerine Yıldırım, iş yerindeki çekmeceden patronu S.İ.'ye ait tabancayı alıp, Sayin'in arkasından parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Şehmus Yıldırım, tabancasıyla Serhat Sayin'e ateş etti. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Serhat Sayin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şehmus Yıldırım ise Siteler Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Yıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti Şehmus Yıldırım'a 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, indirim maddelerinin uygulanmaması yönünde karar kıldı. Karar okunurken Sayin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.