LİSELİ KIZLARIN KAVGASI KAMERADA - Haberler

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LİSELİ KIZLARIN KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'da liseli kızların birbirine girdiği kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

VAN'da liseli kızların birbirine girdiği kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İpekyolu ilçesinde 27 Nisan'da okul çıkışı 2 kız grubu, Milli Egemenlik Parkı'nda birbirine girdi. Liselilerin saç saça baş başa kavgasında, tekme-tokatlar da havada uçuştu. Çevredekilerin müdahale ettiği kavga anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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