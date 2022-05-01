LİSELİ KIZLARIN KAVGASI KAMERADA

VAN'da liseli kızların birbirine girdiği kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İpekyolu ilçesinde 27 Nisan'da okul çıkışı 2 kız grubu, Milli Egemenlik Parkı'nda birbirine girdi. Liselilerin saç saça baş başa kavgasında, tekme-tokatlar da havada uçuştu. Çevredekilerin müdahale ettiği kavga anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel