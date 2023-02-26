Liseli genç, vagonda kalan depremzedelerin yardımına koşuyor

SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde lise son sınıf öğrencisi, kaldığı tren vagonunda hem depremzedelerin yardımına koşuyor hem de ders çalışıyor.

SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde lise son sınıf öğrencisi, kaldığı tren vagonunda hem depremzedelerin yardımına koşuyor hem de ders çalışıyor.

Çay Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Efe Kahraman, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arkadaşlarıyla hemen enkazlara koşarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

İlk gün ekiplerle Arzu Apartmanı'nda 3 kişinin kurtarılmasına yardımcı olan Kahraman, daha sonra İskenderun Garı'ndaki tren vagonunda konaklayan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Vagonun bir odasına yerleşen Kahraman, Konya'daki akrabalarının desteğiyle burada çocuklu ailelere bez ve biberon ulaştırıyor.

Üniversite sınavına hazırlanan Kahraman, boş kalan zamanlarda ders çalışmayı da ihmal etmiyor.

Efe Kahraman, AA muhabirine, gece ders çalışıp uyduktan hemen sonra depreme yakalandığını ve ailesiyle kendilerini dışarıya zor attıklarını söyledi.

Depremin ardından ailesini güvenli bir yere yerleştirdiğini anlatan Kahraman, kendisinin de enkazlardaki arama kurtarma faaliyetlerine desteğe koştuğunu belirtti.

Kahraman, enkazlardaki çalışmalarının yanı sıra depremzedelere yemek dağıtımına da yardımcı olduğunu söyledi.

"İnsanların birbiriyle yardımlaşması gerekiyor"

Vagonda kalan depremzedelere de destek olmaya çalıştığını anlatan Kahraman, şöyle devam etti:

"Trende ilaç ihtiyaçları olanları karşılamaya çalıştım. Konya'da bir akrabam vardı, sağ olsun onlar gönderdi. Buradaki insanlara yardımcı olmam lazım. Vagonda hem ders çalışıyorum hem de insanlara yardım için koşuyorum. İnsanlar gülsünler, küçüklere bir şeyler versinler. Gerçekten insanların birbiriyle yardımlaşması gerekiyor."

Kahraman, arama kurtarma çalışmaları esnasında çok duygusal anlar yaşadığını, bir kediyi de enkazdan çıkararak veterinere götürdüğünü kaydetti.