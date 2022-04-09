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Liseli Buket'ten 32 gündür haber yok

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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Liseli Buket'ten 32 gündür haber yok

İZMİR'in Dikili ilçesinde 32 gün önce okula gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan lise öğrencisi Buket Uslu'nun (15) ailesi, kızlarının akıbetinden endişe ediyor.

DİKİLİ, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesinde 32 gün önce okula gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan lise öğrencisi Buket Uslu'nun (15) ailesi, kızlarının akıbetinden endişe ediyor. Baba Veli Uslu, "32 gündür kızım kayıp. Bu sürede bırakın görmeyi sesini dahi duymadık. Ölmüş olabileceğinden şüpheleniyorum" dedi.

?Dikili'de yaşayan Veli Uslu, 8 Mart'ta Aliağa ilçesinde lise eğitimi gören kızı Buket Uslu'yu, belediye otobüsüne bindirip okula gitmesi için otogara gönderdi. Ancak Buket Uslu'dan bir daha haber alınamadı. Okula gitmediği öğrenilen Buket için aile jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Aile ayrıca, kızlarının D.Ç. (19) isimli kişi ve ailesi tarafından kaçırıldığı şüphesiyle de şikayetçi oldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri Buket'i bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 32 günde Buket'ten bir ize rastlanmadı.Buket'in babası Veli Uslu, kızının nerede olduğuna dair bir ipucu bulamadıklarını belirterek, "32 gündür kızım kayıp. Bu sürede bırakın görmeyi sesini dahi duymadık. Ölmüş olabileceğinden şüpheleniyorum. Perişan ve tedirginiz. Eşim de çok kötü durumda. Biz artık kızımızın bulunmasını istiyoruz. Nerede, ne yapıyor bilmek istiyoruz" dedi.


Liseli Buket'ten 32 gündür haber yok

Liseli Buket'ten 32 gündür haber yok

Liseli Buket'ten 32 gündür haber yok

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Dikili, Baba, Güncel, Haberler

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