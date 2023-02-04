Liseli Aleyna'nın kazandığı parayla aldığı bisiklet çalındı; o anlar kamerada
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MERSİN'de, lise öğrencisi Aleynasu S.'nin (16) okul çıkışlarında çalışarak kazandığı parayla aldığı elektrikli bisikleti çalındı.
MERSİN'de, lise öğrencisi Aleynasu S.'nin (16) okul çıkışlarında çalışarak kazandığı parayla aldığı elektrikli bisikleti çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Tarsus ilçesine bağlı Caminur Mahallesi 0801 Sokak'ta meydana geldi. Lise öğrencisi Aleynasu S., ailesine katkı sağlamak için okul çıkışlarında esnaf olan yakınlarının yanında çalışarak para biriktirdi. Aleynasu S., kazandığı parayla okula gidip gelmek için elektrikli bisiklet satın aldı. Bisikletini dün apartmanın önüne bırakarak kilitleyen Aleynasu S., sabah yerinde olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Bisikletin saat 03.30 sıralarında çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, hırsızlık şüphelisinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.