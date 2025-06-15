Liselere Giriş Sistemi Sınavı Tamamlandı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturumun ardından sona erdi. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin liseye yerleşmek için başvurduğu sınavın sonuçları, 11 Temmuz'da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme amacıyla uyguladığı ve 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin liseye yerleşmek için başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

Sınavın sonuçları, 11 Temmuz'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.