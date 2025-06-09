Liselere Giriş Sistemi (LGS) Sınavı 15 Haziran'da Gerçekleşecek

Liselere Giriş Sistemi (LGS) Sınavı 15 Haziran'da Gerçekleşecek
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS, iki oturum olarak 15 Haziran'da yapılacak. İlk oturumda sözel alan soruları, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yöneltilecek. Sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü yapılacak. İki oturum halindeki sınav, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme amacıyla 15 Haziran Pazar günü LGS kapsamında merkezi sınav yapacak.

İki oturum şeklinde yapılacak sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başlayacak ve süresi 75 dakika olacak. Sınavın içeriğinde öğrencilere 50 soruluk sözel alan soruları yöneltilecek. Bu sorular, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerini kapsayacak.

Sınavın ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumun süresi ise 80 dakika olacak. Sayısal alan sorularının yer aldığı oturumda öğrenciler Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında sorular yöneltilecek.

LGS, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda yapılacak. Sınav sonuçları ise 11 Temmuz'da açıklanacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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