Liselere Geçiş Sistemi Sınavı Tamamlandı

(ANKARA) - Sınavla öğrenci alan liselerde okumak isteyen 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi sınavı saat 12.50'de sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla düzenlenen LGS kapsamında düzenlenen sınav, iki oturumda gerçekleştirildi. 1 milyon 38 bin 192 adayın başvurduğu sınav yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okulda, 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapıldı.

Sınava katılan öğrenciler kimlik kontrolleri yapılarak, sınav salonarına alındı. Sınavın ilk oturumu 09.30'da başladı ve adaylara 50 soru için 75 dakika süre verildi. Birinci oturumda adaylara 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltildi. Saat 11.30'da başlayan ikinci oturumunda 40 soru için adaylara 80 dakika süre tanındı ve matematik ile fen bilimleri derslerinden sorular yöneltildi.

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.