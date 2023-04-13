Üye Girişi
Haberi Paylaş
Liselerarası Futbol Turnuvasında Cizre Spor Lisesi bölge birincisi oldu

Liselerarası Futbol Turnuvasında Cizre Spor Lisesi bölge birincisi oldu

Güncel Haberler

Tunceli'de düzenlenen Liselerarası Futbol Turnuvasında Cizre Spor Lisesi rakiplerini yenerek bölge şampiyonu oldu.

Tunceli'de düzenlenen Liselerarası Futbol Turnuvasında Cizre Spor Lisesi rakiplerini yenerek bölge şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının Okul Sporları Turnuvası çerçevesinde Tunceli'de Liselerarası Futbol Turnuvası düzenlendi.

Turnuva maçları sonunda şampiyon olan Cizre Spor Lisesi sporcu ve eğitmenlerini makamında ağırlayan Tunceli Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Ekinci, gösterdikleri mücadeleden dolayı sporcuları tebrik ederek yarı final maçlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Tunceli Futbol Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title