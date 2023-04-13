Liselerarası Futbol Turnuvasında Cizre Spor Lisesi bölge birincisi oldu

Tunceli'de düzenlenen Liselerarası Futbol Turnuvasında Cizre Spor Lisesi rakiplerini yenerek bölge şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının Okul Sporları Turnuvası çerçevesinde Tunceli'de Liselerarası Futbol Turnuvası düzenlendi.

Turnuva maçları sonunda şampiyon olan Cizre Spor Lisesi sporcu ve eğitmenlerini makamında ağırlayan Tunceli Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Ekinci, gösterdikleri mücadeleden dolayı sporcuları tebrik ederek yarı final maçlarında başarılar diledi.