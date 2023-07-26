Lisede depremzede öğrenciyi öldüren şüpheliye hapis cezası istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da bulunan lisenin önünde depremzede öğrenciyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan şüpheli hakkında "öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, okuldan uzaklaştırılan 17 yaşındaki Y.B.B, 30 Mart 2023 tarihinde, Aydınlar Mahallesi Hürriyet Caddesi Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi önünde Filistin vatandaşı Omar A'yı (22) kendisine küfür ettiği iddiasıyla bıçakla yaraladı. Şüpheli, okul çevresinde 11. sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Alperen Palta, E.E, Y.B, 10. sınıf öğrencisi İ.C.A. ve öğrenci S.T.Y.'yi de bıçakla yaraladı.

Şüpheli öğrenci, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilirken, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne götürülen öğrencilerden Alperen Palta hayatını kaybetti. Palta'nın depremzede olduğu, ailesiyle Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelerek öğrenimini burada devam ettirdiği anlaşıldı. Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Başsavcılık, suç tarihinde 18 yaşından küçük olan Y.B.B. için 2 çocuğa yönelik eylemlerinden dolayı "öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüphelinin 2 çocuk ve 1 yetişkine yönelik eylemleri basit yaralama çerçevesinde kaldığı için bu suçlar yönünden dosya ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Öğrenci Y.B.B.'nin davası Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek. - ANKARA