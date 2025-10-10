Haberler

Lisede Arkadaşları Tarafından Darbelendi: 15 Yaşındaki Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Kulu ilçesindeki bir lisede, bir öğrencinin arkadaşları tarafından darbedilerek hastaneye kaldırılması olayı yaşandı. Gözaltına alınan 4 öğrenci savcılığın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KONYA'nın Kulu ilçesindeki bir lisede arkadaşları tarafından darbedilen H.S. (15) hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan 4 öğrenci isi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kulu'daki bir lisede önceki gün Y.B. (15), halı sahada kendisine küfrettiğini öne sürdüğü H.S.'yi okulda, konuşmak için tuvalete çağırdı. Burada çıkan tartışmada Y.B., yanındaki arkadaşları K.Y. (15), B.E. (15) ve C.K. (15) ile H.S.'yi tekme ve yumruklarla saldırıp dövdü. Yaralan ve elmacık kemiğinde kırıklar oluştuğu anlaşılan H.S., öğretmenlerinin çağırdığı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan 4 öğrenci ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
