Lisede 6'dan fazla dersi geçemeyen öğrenci sınıfta kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; ders yılı sonunda her bir dersten 2 dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; yılsonu başarı puanı en az 50 olanlar, başarısız oldukları en fazla 3 dersten sorumlu olarak sınıflarını geçecek. Ancak alt sınıflar dahil toplamda 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar, sınıf tekrarı yapacak. Nakil veya geçişler sebebiyle ortaya çıkan sorumlu dersler, bu sayıya dahil edilmeyecek.

SINIF TEKRARINI ÖNLEME KOMİSYONU KURULACAK

Öte yandan sınıf tekrarı riski olan öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurulacak. Bu komisyon, müdür veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili okul zümre başkanları, rehber öğretmen ve sınıf rehber öğretmeninden oluşacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılında devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilere bildirilecek. Okulda kurulacak olan önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu tarafından; devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrencinin velisi devamsızlığın 5'inci gününde okula davet edilecek. Ayrıca yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek.