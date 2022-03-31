Lisede 1 şaka, 2 intihar (2)- Yeniden

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, okulda arkadaşının şaka amacıyla kızlar tuvaletine ittiği E.K. (19), hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla tutanak tutulunca av tüfeği ile yaşamına son verdi. Mahalleden arkadaşı R.B. (16) de E.K.'nin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması nedeniyle babası ile tartışmasının ardından kendini asarak, intihar etti.

Olay, önceki gün Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi'nde meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencisi E.K.'yi, teneffüs sırasında arkadaşları şaka amacıyla kızlar tuvaletine itti. E.K. de içerideki kızların bağırması üzerine "Resminizi çektim" dedi. Kız öğrencilerin okul müdürüne şikayette bulunması üzerine okula polis sevk edildi. Polisler, 'cinsel taciz' iddiasıyla tutanak tutarken, E.K.'nin telefonunda yapılan incelemede, söz konusu fotoğrafa rastlanılmadı. Okul çıkışı Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi'ndeki evine giden E.K., babasının av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi. E.K.'nin cenazesi, dün mahallede kılınan namazın ardından toprağa verildi.