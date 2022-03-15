Lise ve üniversite öğrencilerinden Cemile Meriç'e ziyaret

Lise ve üniversite öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti.Derince Melikşah Anadolu Lisesinde eğitim gören 15 öğrenci toplumsal farkındalığı arttırmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkezde eğitim gören özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

CEMİL MERİÇ'İ 40 ÖĞRENCİ ZİYARET ETTİ

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünden sosyal hizmetin uygulama ortamlarını gözlem ve bilgi alma yoluyla tanıması ve toplumsal farkındalık kapsamında 1. sınıftan yaklaşık 40 öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezini ziyarette etti.

KEYİFLİ VE ÖĞRETİCİ BİR GÜN OLDU

Özel gereksinimli bireyler, kendilerini ziyarette eden lise ve üniversite öğrencileriyle yapılan etkinlikte kaynaşma sağlayarak sosyalleşme imkanı buldu. Misafir öğrenciler, özel gereksinimli bireyler ile seramikten kalemlikler yaptı. Böylelikle özel gereksinimli bireyler ile misafir öğrenciler birlikte çalışarak keyifli bir gün geçirdi. Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan bir eğitim günü gerçekleşmiş oldu. Ziyarete gelen lise ve üniversite öğrencileri özel bireylerin de birçok şeyi başarabildiğini gözlemledi. Özel gereksinimli bireyler ise akranı ile yarışıp başarmanın hazzını yaşadı ve etkinlik sonrasında önemsendiğini fark etti.

GÖZLEM ORTAMI ÖĞRENCİLERİ MUTLU ETTİ

Ardından misafir öğrenciler, özel gereksinimli bireyler ile yiyecek atölyesinde simit poğaça ve fındıklı kurabiye yaparak kaliteli vakit geçirdi. Sonrasında yiyecek atölyesinde yaptıkları poğaça ve kurabiyeleri ikram ederek, çay saati gerçekleştirdi. Karşılıklı sohbet ve gözlem ortamının yanı sıra her iki grubun öğrencileri de kaynaşmış fırsatı buldu. Lise ve üniversite öğrencileri etkinlikten memnun kaldıklarını, kendilerine çok şey kattığını belirtti. Özel bireyler ise ziyaretten dolayı büyük mutluluk yaşadı.

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