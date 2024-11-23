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Lise öğrencisinin haklı isyanı! Çırağan'da mezuniyet töreninin bedeli öyle böyle değil

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İstanbul'da yabancı bir lisede okuyan öğrencinin, Çırağan Sarayı'nda yapılacak mezuniyet törenine 55 bin lira istenmesine isyan etti. Öğrenci, "Ne kadar olduğunu soruyorum, bana Euro ile yanıt veriyorlar. Burslu öğrenciler mezuniyet törenlerine gidemiyor!'' dedi.

İstanbul'da yabancı bir lisede okuyan öğrenci, Çırağan Sarayı'nda yapılmak istenen mezuniyet töreni için kişi başı 55 bin lira istenmesine tepki gösterdi.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA 55 BİN LİRAYA MEZUNİYET TÖRENİ

İstanbul'da yabancı bir lisede okuyan bir öğrenci, Çırağan Sarayı'nda yapılmak istenen mezuniyet törenine isyan etti. Tören için kişi başı 55 bin lira istendiğini söyleyen öğrenci, burslu arkadaşlarının mezuniyete gidemeyeceğini belirtti.

"BANA EURO İLE YANIT VERİYORLAR"

Öğrenci, ''Ne kadar olduğunu soruyorum, bana Euro ile yanıt veriyorlar. Burslu öğrenciler mezuniyet törenlerine gidemiyor" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Lise öğrencisinin haklı isyanı! Çırağan'da mezuniyet töreninin bedeli öyle böyle değil
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Gösteris budalaları bunlar yahu astarasi bir lise

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