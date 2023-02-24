Lise öğrencisi, tartıştığı babasını tüfekle öldürdü (2)
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TUTUKLADIDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, babası Hakan Gümüş'ü pompalı tüfekle ateş edip, başından vurarak öldüren lise öğrencisi K.G., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLADI
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, babası Hakan Gümüş'ü pompalı tüfekle ateş edip, başından vurarak öldüren lise öğrencisi K.G., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel