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Lise öğrencisi, tartıştığı babasını tüfekle öldürdü (2)

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Lise öğrencisi, tartıştığı babasını tüfekle öldürdü (2)

TUTUKLADIDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, babası Hakan Gümüş'ü pompalı tüfekle ateş edip, başından vurarak öldüren lise öğrencisi K.G., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLADI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, babası Hakan Gümüş'ü pompalı tüfekle ateş edip, başından vurarak öldüren lise öğrencisi K.G., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Merkezefendi Denizli Çocuk Gümüş Güncel Haberler

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