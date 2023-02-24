Lise öğrencisi, tartıştığı babasını tüfekle öldürdü (2) Güncel Haberler TUTUKLADIDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, babası Hakan Gümüş'ü pompalı tüfekle ateş edip, başından vurarak öldüren lise öğrencisi K.G., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. TUTUKLADI Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, babası Hakan Gümüş'ü pompalı tüfekle ateş edip, başından vurarak öldüren lise öğrencisi K.G., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Merkezefendi Denizli Çocuk Gümüş Güncel Haberler

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