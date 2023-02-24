LİSE ÖĞRENCİSİ, TARTIŞTIĞI BABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı ambulans şoförü babası Hakan Gümüş'ü (52) pompalı tüfekle ateş edip, başından vurarak öldüren K.G. (16) polis tarafından gözaltına alındı. Hakan Gümüş'ün boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit ettiği, bu nedenle tartıştıkları oğlunu da sürekli olarak darp ettiği öğrenildi.

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Gültepe Mahallesi, Işık Evler Sitesi 57 numaralı evde meydana geldi. Lise öğrencisi K.G., sabah saatlerinde tartıştığı babası 52 yaşındaki Hakan Gümüş'ü pompalı tüfekle başından vurdu. Silah sesi üzerine üst katta bulunan ablası aşağıya inince babasını kanlar içinde görüp, sinir krizi geçirdi. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi başından vurulan Hakan Gümüş'ün öldüğünü belirledi. Polis, babasını öldüren K.G.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Hakan Gümüş'ün cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hakan Gümüş'ün eşinin Buldan Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu ve olay sırasında görevde olduğu öğrenildi.

Gümüş'ün kendisi ve oğluna şiddet uyguladığı için boşanmak isteyen eşine vazgeçmesi için baskı yapıp, ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü.