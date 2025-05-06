Lise Öğrencisi Markette Ödeme Yöntemiyle Dikkat Çekti
Adana'da bir lise öğrencisi, market sahibi bulamayınca su ücretini tezgaha bırakıp not yazdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve sosyal medyada ilgi gördü.
ADANA'da bir lise öğrencisi, girdiği markette iş yeri sahibini bulamayınca aldığı suyun ücretini tezgaha bırakıp, yanındaki deftere not yazdı.
Yüreğir ilçesinde sabah saatlerinde markete giren lise öğrencisi, 2 şişe su aldı. Kasaya geldiğinde market sahibini yerinde göremeyen öğrenci, parasını güvenlik kamerasına gösterip tezgaha bıraktı. Genç kız, tezgahtaki deftere de aldıklarının notunu yazdı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi topladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel