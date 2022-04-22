LİSE ÖĞRENCİSİ BIÇAĞI GÖSTERİRKEN ARKADAŞINI YARALADI - Haberler

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LİSE ÖĞRENCİSİ BIÇAĞI GÖSTERİRKEN ARKADAŞINI YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde lise öğrencisi Ö.A. okulda, doğum gününde kendisine hediye edilen bıçağı gösterirken kazayla sınıf arkadaşı T.E.?yi bacağından yaraladı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde lise öğrencisi Ö.A. okulda, doğum gününde kendisine hediye edilen bıçağı gösterirken kazayla sınıf arkadaşı T.E.?yi bacağından yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yarımca Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Ö.A. ve N.K. okulun kapısında nöbetçi öğrenci olarak görev yapan arkadaşları T.E.?nin yanına gitti. Ö.A. burada kendisine doğum günü hediyesi olarak verilen bıçağı arkadaşlarına gösterdi. Ö.A. bıçağı elinde çevirdiği sırada kazayla sınıf arkadaşı T.E.?yi bacağından yaraladı. Olayı gören diğer öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi geldi.

Yaralanan T.E., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Polis merkezine götürülen Ö.A. ve N.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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