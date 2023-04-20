Lise öğrencilerinin tasarladığı araç TEKNOFEST'te yarışacak Öğrencilerin tasarladığı araç tam dolu şarj ile 70 kilometre mesafe gidiyor Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri tarafından tasarlanan "Safrantech" isimli araç Havacılık, Uzay ve...

Lise öğrencilerinin tasarladığı araç TEKNOFEST'te yarışacak

Öğrencilerin tasarladığı araç tam dolu şarj ile 70 kilometre mesafe gidiyor

KARABÜK - Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri tarafından tasarlanan "Safrantech" isimli araç Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yarışacak.

10 kişilik ekipten oluşan öğrenciler aracı danışman öğretmenlerin koordinesinde tamamladı. Yazılımı ve birçok parçası öğrenciler tarafından yapılan araç, 2.5 kw'lık iki motorla tam dolu şarjla 70 kilometre yol kat edebiliyor.

"Safrantech" isminin verildiği araçla öğrenciler, TEKNOFEST çerçevesinde Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda derece elde etmeyi hedefliyor.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Ahi Evran Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı aracı inceleyerek, öğrencilerden araç hakkında bilgi aldı. Aracı test eden Kaymakam Yazıcı, öğrencilerin yaptığı işlerin kendilerini gururlandırdığını belirtti. Öğrencilerin son derece güzel işler başardığını ifade eden Yazıcı, "Bu yıl öğrenciler Kocaeli'nde gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e katılacak. Bu TEKNOFEST gençlremiz burada harikulade iş yapmışlar. Burada yerli ve milli tüm ekipmanları öğrencilerimizce hazırlanan elektrikli araç yatılar, gurur duyduk. 65 kilometre hıza ulaşan bir araç ve öğrencilerimizin yerli ve milli imkanlarla yaptıkları bir araç. Safranbolu bu konua gerçekten çok iyi her yıl daha iyi noktaya gidiyor. Geçen yıl 30 projeden 83 projeye eriştik. Bu projelerle TEKNOFEST'te Safranbolu'muzu temsil edeceğiz. İnşallah daha iyi noktalara geleceğiz. Biz gençlerimizden geleceğe dair umutluyuz. Bizden çok daha iyi olacaklarına yürekten inanıyorum. Bizden çok daha iyi kaymakam olacaklar, bizden çok daha iyi mühendis olacaklar, biz kendileriyle gurur duyuyoruz. İlerleyen zamanlarda bunları dünyanın gündemine sokacak o gücü kendilerinde görüyoruz. Ar-Ge'lerini geliştirerek bu ülkenin toprağına insanına gönülden katkı sağlayacaklar" dedi.

Safranbolu'dan rekor sayıda katılım

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de TEKNOFEST'e rekor sayılabilecek düzeyde katılım sağladıklarını ifade etti.

İnsansız hava araçlarından otomobil ve diğer TEKNOFEST'teki unsurlara kadar katılım sağlamaya çalıştıklarını anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"Teknoloji üreten ülkemizin milli teknoloji hamlesine bizlerde Safranbolu'daki okullarımız adına katkı sunmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla yürümesi için teknolojik faaliyetlere hız verdik. Rekor sayılabilecek düzeyde takımlarla TEKNOFEST'e başvurduk. Biz, insansız hava araçlarından otomobil ve diğer TEKNOFEST'teki unsurlara katılım sağlamaya çalıştık. Elektrikli aracımızı öğrencilerimiz kendi öz imkanlarıyla yaptık ve Kocaeli'ne yolcu edeceğiz. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin gayretleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha fazla TEKNOFEST başvurularıyla gençlerimizi geleceğe emin adımlarla hazırlamanın gayreti içerisinde olacağız."