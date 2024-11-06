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Lise öğrencilerinin resimleri Yunanistan'da sergilenecek

Lise öğrencilerinin resimleri Yunanistan'da sergilenecek
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KOCAELİ Güzel Sanatlar Lisesi'nin Resim Bölümü öğrencilerinin resimleri, Yunanistan'da sergilenecek.

KOCAELİ Güzel Sanatlar Lisesi'nin Resim Bölümü öğrencilerinin resimleri, Yunanistan'da sergilenecek. Sakız Adası'ndaki Homerion Kültür Merkezi'nde bugün açılan sergide, okulun 110 öğrencisinin 140 eseri bulunuyor. Okul Müdürü Dilek Çenteli, "Lise öğrencilerinin böyle bir sergi açması öyle kolay olan bir şey değildir. Biz özel izinler aldık. Eserlerimizi gönderdik ve bir ön elemeden geçerek kabul gördüğü için bu sergiyi açmaya hak kazandık. Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm okulumuzun özverili çalışması ile bu sergiyi açtık" dedi.

Kartepe'deki Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nin Resim Bölümü öğrencilerinin eserleri Yunanistan'ın Sakız Adası'nda bulunan Homerion Kültür Merkezi'nde sanatseverler ile buluşacak. Okulun 110 öğrencisinin 140 farklı eseri, İstanbul'da bulunan bir sanat galerisi koordinatörlüğünde, okul müdürü Dilek Çenteli'nin direktörlüğünde ve lisenin görsel sanatlar öğretmeni olan Sibel Talas'ın küratörlüğünde sergilenecek. Daha önce Ukrayna, Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'da yapılan sergi, 6-9 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Eserlerini sergileyen öğrencilere verilecek olan sertifika, öğrencilerin öz geçmişlerinde yer alacak.

'LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SERGİ AÇMASI ÖYLE ÇOK KOLAY OLAN ŞEYLER DEĞİLDİR'

Sergiye ilişkin konuşan okul müdürü Dilek Çenteli, "Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi olarak yurt dışında 5'inci sergimizi açacağız. Bu alanda Türkiye'de bir ilk olmanın gururunu yaşıyoruz. Yurt dışında bir üniversite ortamında lise öğrencilerinin sergi açması öyle çok kolay olan şeyler değildir. Lise öğrencilerinin böyle bir sergi açması da öyle kolay olan bir şey değildir. Biz özel izinler aldık. Eserlerimizi gönderdik ve bir ön elemeden geçerek kabul gördüğü için bu sergiyi açmaya hak kazandık. Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm okulumuzun özverili çalışması ile bu sergiyi açtık. Yurt dışında ilk sergimizi Ukrayna'da açmıştık. Daha sonra Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan'da da sergi açtık. Bu 5'incisini de Sakız Adası'nda gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞINDA ÜNİVERSİTE OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN BUNLAR ÇOK DAHA ÖNEMLİ'

Türkiye'de ilk defa 5'inci kez yurt dışı sergisi açan güzel sanatlar lisesi olduklarını belirten Çenteli, "Amacımız şu; öğrencilerimizi biz hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda her açıdan yetiştirmeye gayret ediyoruz. Hem ulusal sergilerde yer alıyorlar hem de uluslararası çalışmalarda yer alıyorlar. Böylece istiyoruz ki öğrencilerimizin portfolyolarında bir zenginlik oluşsun, yurt dışında üniversite okumak isteyen öğrencilerimiz için bunlar çok daha önemli. Çünkü yurt dışı üniversitelerinden buradan aldıkları belgelere, sertifikalara göre kabul görecekler. Daha sonra yüksek lisans ya da doktora istediklerinde, hatta üniversitede öğretim üyesi olmak istediklerinde bunlar hep önlerine çıkacak ve inşallah onlara çok güzel gelecek hazırlamış olacağız. Bu anlamda emek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimi de kutluyorum" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE İLKİ BAŞARMAK ÇOK ONUR VERİCİ'

Lisenin görsel sanatlar öğretmeni ve serginin küratörü Sibel Talas, "5'inci yurt dışı sergimiz olacak; bu bizim için gerçekten onur ve gurur. Arkadaşlarımın, benim, hepimizin özverili çalışmaları ve idaremizin büyük desteğiyle böyle bir sergiyi tekrar gerçekleştiriyoruz. İlk sergiyi yapmış olmak, Türkiye'de ilki başarmak çok onur verici. Çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimize aldıkları sertifikaların çok yol açacağını düşünüyoruz. Aldıkları sertifikaların portfolyolarında, özgeçmişlerinde bulunması onlar için son derece önemli. Arkadaşlarıma, öğrencilerimize ve idaremize çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BİZE GURUR VE ONUR VERİYOR'

Okulun resim bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Yağmur Ceylan, "Eserlerimizin yurt dışında sergilenecek olması bizim için çok büyük onur ve gurur kaynağı. Türkiye'de bir ilki başararak yurt dışında 5'inci sergimizi açıyoruz. Eserlerimizle birlikte bu yolculuğa çıkmak bizim için çok keyifli ve heyecanlı bir süreç oldu. Arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Resim bizim zaten sevgiyle yaptığımız bir alan. Aynı zamanda bunların farklı insanlarla, farklı kültürlerle etkileşim oluşturması ayrıyeten bize gurur ve onur veriyor" ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞINDA SERGİLENMESİ BİZİM İÇİN AYRICALIK'

Okulun resim bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Yusuf Ataş ise "Eserlerimizin yurt dışında sergilenmesi bizim için tabii ki bir onur kaynağı. Sonuçta burada sergileniyor ve milletimizin insanları görüyor. Yurt dışında sergilenmesi bizim için ayrıcalık çünkü başka milletlerle iç içe oluyoruz. Bizim sanatımızdan faydalanıyorlar, görseli, duyguları, belki de kültürleniyorlar. Genel olarak onur verici bir şey. Resim yaparken tabii ki de eğleniyoruz. Bu bizim işimiz. Aynı zamanda buradaki insanlarla aynı görüşlere sahip olduğumuz için de etkileşimde olmamız daha olanak sağlıyor bizim için. Bu işi severek yapıyoruz çünkü bu okula girmek kolay olmuyor. Bu işi severek yapmasak zaten güzel sanatlarda okumazdık, farklı işlere yönelirdik ama bu işi severek yaptığımız için, sürekli bu işin içinde olduğumuz için tabii ki de mutluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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