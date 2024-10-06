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Lise öğrencilerinin afetlerde kullanılması için ürettiği İHA birincilik aldı

Lise öğrencilerinin afetlerde kullanılması için ürettiği İHA birincilik aldı
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Lise öğrencilerinin afetlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için ürettikleri insansız hava aracı (İHA), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen İHA yarışmasının serbest kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Lise öğrencilerinin afetlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için ürettikleri insansız hava aracı (İHA), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen İHA yarışmasının serbest kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinlikte Ordu Ünye Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi "Cevher-Ül Cezeri" takımı öğrencilerince tasarlanan İHA da sergileniyor.

Afetlerde yaşanan sorunları inceleyen takım, okulun bilim ve teknoloji öğretmeni Erdal Sezgül'ün proje koordinatörlüğünde ürettikleri İHA'ya vatandaşların yer tespiti ve bu kişilerle iletişime geçilmesi için mobil uygulama sistemi ekledi.

İHA'nın yazılım ve birçok parçasını yerli olarak üreten öğrenciler, İnsansız Hava Araçları Yarışması'nın serbest kategorisinde finale kalan 14 lise takımı arasında birincilik elde etti.

"Türkiye'mizin hedefleri doğrultusunda ilerlemekteyiz"

Öğretmen Sezgül, AA muhabirine, "Cehver-Ül Cezeri" takımının 8 öğrenciden oluştuğunu belirtti.

Yarışmaya ilk olarak 2021 yılında katıldıklarını ve finalist olarak yarıştıklarını dile getiren Sezgül, "İHA yarışmasına 2022 yılında 3 takım olarak katıldık. 3 takımdan 2'si Türkiye ikincisi ve Türkiye üçüncüsü oldu. Geçen sene Türkiye ikinciliğini elde ettik. Bu yıl birinci olarak Türkiye'mizin hedefleri doğrultusunda ilerlemekteyiz." diye konuştu.

Sezgül, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıklarını belirterek, "Her öğrencinin hayali, devletine ve milletine milli ve teknolojik aletler geliştirmek. Bizim hedeflerimizden biri buydu. Devletin en büyük makamından ödül almak bizi çok mutlu ve onure etti." dedi.

"İHA için kendi kumanda sistemlerimizi geliştirdik"

Takım kaptanı Muzaffer Eren Demir de İHA'yı, afetlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için tasarladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli geçen yılki depremlerde yaşanan sorunları tespit ederek, sistemler geliştirdiklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"İHA'ya aydınlatma ve bluetooth tarama sistemi ekledik. Bu sistem ortamdaki bluetooth sinyallerini tarayarak bireylerinin yerlerini tespit ediyor. Bir afetzede tespit ederse de o bölgeyi işaretliyor. Kişisel eşyalardan akıllı saat, kulaklık gibi eşyalardan da kişinin yerini bulabiliyor. Bununla paralel olarak çalışan bir Wi-Fi sistemi geliştirdik. Bu sistem de yine geliştirdiğimiz mobil uygulama ile bağlantı kurarak kişiyle iletişime geçmemizi sağlıyor. Wi-Fi kullanarak yerel ağ üzerinden mesajlaşmayı sağlıyoruz. Böylece GSM operatörleri çalışmasa bile afetzede bireylerin gönderdikleri mesajları alabiliyoruz. İHA için kendi kumanda sistemlerimizi geliştirdik. Böylece aracımızın birçok donanımını yerli ve milli geliştirmiş olduk."

Demir, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

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