Lise öğrencilerinden uluslararası yarışmalarda çifte başarı

Baykar Fen Lisesi öğrencileri hem Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda (AMO) hem de Roma'da düzenlenen Fibonacci World Robot Olympiad & ITECX College 2025 yarışmasında elde ettikleri derecelerle, uluslararası arenada önemli başarılara imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle hayata geçirilen Baykar Fen Lisesinin öğrencileri, Dünya genelinde 12 bin öğrencinin çevrim içi katıldığı AMO'da Türkiye'yi temsil etti.

Okulun, olimpiyata katılan 36 öğrenciden 27'si dereceye girdi ve 7 altın, 3 gümüş, 11 bronz madalya, 6 mansiyon ödülü kazandı.

İtalya'da düzenlenen Fibonacci World Robot Olympiad & ITECX College 2025'te de iki önemli derece kazanan öğrenciler, Girişimcilik-Softtech Kategorisi Jüri Özel Ödülü'ne layık görülürken Çizgi İzleyen Robot Kategorisi'nde dünya şampiyonu oldu.

"Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı" kapsamında T3 Vakfı tarafından desteklenen öğrenciler, her iki organizasyonda da sergiledikleri performansla dikkati çekti.

Çizgi İzleyen Robot Kategorisi'nde dünya şampiyonluğu

İtalya'dan dereceyle dönen takımlardan Avengers ve Outlier'in kaptanları ile AMO'da madalya kazanan öğrenciler, başarı serüvenlerini AA muhabirine anlattı.

Baykar Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi, üç kişilik Avengers Robot Takımı'nın kaptanı Burak Tecirli, yarışmada Çizgi İzleyen Robot Kategorisi'nde dünya şampiyonluğu elde ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Tecirli, projede amaçlarının pisti en kısa sürede tamamlayan robotu tasarlamak olduğunu belirterek robotun üzerinde aylardır çalıştıklarını, özellikle yazılıma daha fazla özen gösterdiklerini vurguladı.

Öğretmenlerine desteği için teşekkür eden Tecirli, "Ülkemizi bir yarışmada temsil etmek bizim için bir onurdu. Okulumuz bize atölye imkanı sunuyor, bilişim dersleri ve yazılım kodlamayı öğretiyor. Bu sayede kod yazabiliyoruz. Güzel bir şirkette çalışan, iyi bir mühendis olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka çalışma koçu geliştirdiler

Outlier takımının kaptanı, 10'uncu sınıf öğrencisi Tılsım Çalık, Girişimcilik-Softtech Kategorisi'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Projelerinin öğrencilerin çalışma sürecini daha verimli hale getirmeyi sağlayan, kişiselleştirilebilir yapay zeka çalışma koçu olduğunu aktaran Çalık, çalışma koçunun öğrencilere odaklanma, planlama ve performans analizi gibi noktalarda önemli destekler sağladığını kaydetti.

Çalık, "Katıldığımız ilk uluslararası yarışmada büyük bir başarıya imza atmış bulunmaktayız ve böylelikle ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Küçüklüğünden bu yana uzay mühendisi olmak istediğini dile getiren Çalık, projeler geliştirerek kendisini teknoloji ve yazılım alanlarında ilerletmeye çalıştığını, gelecekte de yapacağı mesleği en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Matematikte altın madalya getirenler

Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya alan Baykar Fen Lisesi hazırlık sınıfı öğrencisi Yasir Yıldız, öğretmenlerinin desteğiyle matematik çalışmaları yaparak olimpiyat derslerine hazırlandığını aktardı.

Olimpiyatta çıkabilecek tarzda birçok soru çözerek iki-üç ay gibi kısa sürede hazırlandığını anlatan Yıldız, "Olimpiyat matematiği konularını kapsayan üst seviye bir matematik sınavı oldu. 25 sorudan oluşan bir sınavdı. Ortaokulda da matematiğe çok ilgiliydim, daha önceden de olimpiyatlara katılmıştım. Matematik çok zevkli bir bilim dalı, ben matematik çözerken zevk alıyorum, hazırlanırken de bu şekildeydi. Matematiğe olan bağım öbür derslerden daha kuvvetli." diye konuştu.

Olimpiyatta altın madalya kazanan hazırlık sınıfı öğrencisi Elif Ahsen Şahin, ortaokuldayken matematiğe karşı bazı üst seviye konuları kendi başına öğrenmeye çalıştığını ama direkt olimpiyat konularına karşı öğrenme geçmişinin olmadığını belirtti.

Okulunun da desteğiyle bazı konuları öğrendiğinin altını çizen Şahin, "En dikkatimi çeken konu kombinasyon, olasılıktı çünkü dünyada pek çok ileri seviye şeyin içinde de bilgisayar veya fizikte de bulunuyor. Bu yüzden genel olarak ilgimi çekmişti. Ben bronz madalya alırım diye düşünmüştüm ama altın madalya aldım, çok mutluyum." dedi.

Öğretmenlerin gururu

Lisenin olimpiyat danışmanı öğretmeni Hüseyin Yıldız, bu senenin büyük yarışmalarından Amerikan Matematik Olimpiyatları sınavını okulda uyguladıklarını ve öğrencilerinin birçoğunun madalya aldığını söyledi.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden Yıldız, "Bu daha başlangıç, diğer yarışmalarda da benzer başarılar istiyoruz. Okulumuz yeni ama öğrencilerimiz matematikle çok içli dışlıydı." ifadelerini kullandı.

Yıldız, yarışmanın Singapur'da yapılacak final sınavında da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi planladıklarının vurguladı.

Baykar Fen Lisesi Müdürü Vedat Karabayır da özel program uygulayan bir okul olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Her alanda lider, başarılı olmak en büyük arzumuzdur. Bize bu imkanı sunan herkese canıgönülden şükranlarımızı arz ediyorum. Baykar bir nevi fidanlarını kendi bahçesinde yetiştiriyor. Başarılı neslin kimin elinde yetiştiği, nerede eğitim aldığı çok önemli. Bu başarılı olan çocukların dönüp bizim ülkemize hizmet etmesi lazım. Hedefini Avrupa'ya veya başka yere döndürmüş olan değil de ülkesine hizmeti gaye edinmiş neslin yetişmesi lazım. Bu manada da Baykar'ın buna güzel ev sahipliği yaptığına biz içeriden de şahitlik ediyoruz."

Baykar Fen Lisesi T3 Vakfı Temsilcisi ve Teknoloji Koordinatörü olarak öğrencilere destek sağlayan Mahmut Sami Başarıcı ise 18 ülkeden 623 takımın katıldığı yarışmada Baykar Fen Lisesi öğrencilerinin elde ettiği derecelerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Başarıcı, "Öğrencilerin ülkemizin milli teknoloji hamlesine güç katacak şekilde global bir vizyona sahip olmalarını önemsiyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizin projelerini ve robotlarının global rekabette yer alması adına uluslararası yarışmalara katılmasını arzu ediyoruz. 'Hakim milletler ile mahkum milletler arasındaki tek fark bir avuç yetişmiş insandır' düsturuyla hedeflerimizi bir ileriye taşımanın huzurunu yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.