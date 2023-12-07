Lise Öğrencilerinden Öğretmenlerine Sürpriz İmza Günü

Burdur'da lise öğrencileri, Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri Yeliz Özge Toyman'a yayımlanan ilk romanı için sürpriz bir imza günü düzenledi. Romanında öncü kadınları anlatan Toyman, öğrencilerine faydalı olması dileğinde bulundu.

BURDUR'da lise öğrencileri, okulda görevli öğretmen Yeliz Özge Toyman'a geçen ay yayımlanan ilk romanı için sürpriz imza günü düzenledi.

USO Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Yeliz Özge Toyman'ın fantastik bir kurguyla ilk kadın doktor Safiye Ali, ilk kadın pilot Sabiha Gökçen, ilk kadın tiyatrocu Afife Jale, ilk kadın arkeolog Jale İnan, ilk kadın sosyologlardan ve Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan, ilk kadın hakim Suat Hilmi Berk ve ilk kadın ressam Mihri Müşfik Hanım'ı anlattığı romanı 'Renklerle Yolculuk' iki hafta önce yayımlandı. Yeliz Özge Toyman'ın yürütücüsü olduğu 'Oku-Yorum Buluşalım' projesi kapsamında kitap okuyup yazarlarla söyleşiler yapan USO Anadolu Lisesi proje öğrencileri, öğretmenleri için sürpriz bir imza günü düzenledi. Okul Müdürü Özlem Karpuz ile öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı imza gününde romanın editörü Ali Saçıkara ile eğitimci yazarların gönderdikleri tebrik videoları Toyman'ı duygulandırdı.

Okul Müdürü Özlem Karpuz, "Öğretmenimizle gurur duyuyoruz. Tebrik ediyorum. İnşallah kalemi daim olsun" dedi.

Yeliz Özge Toyman da "Okul müdürüm, değerli öğrencilerim böyle bir sürpriz hazırlamışlar. Herkese tek tek teşekkür ederim. Benim için unutulmaz bir gün oldu. Renklerle Yolculuk, öncü kadınlarımızı işleyen bir çocuk romanı. Ortaokul öğrencilerine yönelik ama konusu açısından lise öğrencilerinin de okuyabileceği fantastik bir roman. Öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle" diye konuştu.

Yazmaya küçük yaşlarda başladığını da anlatan Toyman, şunları söyledi:

"Ama profesyonel anlamda yazılarımı yazmaya başlamamda kitabımın editörü, çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Ali Saçıkara hocamın çok büyük desteği oldu. Ondan yazarlık dersleri aldım. Çeşitli edebiyat dergilerinde yazarak, editörlük yaparak kendimi geliştirdim ve yazmaya da devam ediyorum. Bu projeye yaklaşık bir yıl önce başladım. Kitabın yazılması ve yayımlanması on ay sürdü." (DHA)