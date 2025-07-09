Lise Öğrencilerinden Gazi Ergün Bal'a Ziyaret

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Mersin'in Bozyazı ilçesindeki lise öğrencileri, 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Ergün Bal'ı iş yerinde ziyaret ederek moral verdiler, sohbet ettiler ve çiçek takdim ettiler.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde lise öğrencileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan Ergün Bal'a ziyarette bulundu.

Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan gazi Bal'ı iş yerinde ziyaret etti.

Öğretmenlerinin de eşlik ettiği öğrenciler, Bal ile sohbet etti.

Öğrenciler, ziyaretin sonunda Bal'a çiçek verdi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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