Lise Öğrencilerinden Gazi Ergün Bal'a Ziyaret

Mersin'in Bozyazı ilçesinde lise öğrencileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan Ergün Bal'a ziyarette bulundu.

Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan gazi Bal'ı iş yerinde ziyaret etti.

Öğretmenlerinin de eşlik ettiği öğrenciler, Bal ile sohbet etti.

Öğrenciler, ziyaretin sonunda Bal'a çiçek verdi.