SİVAS (İHA) - Lise öğrencileri üretti, tüm ülke tadabilecek

SİVAS - Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından patenti alınıp markalaştırılan Çikolis çikolataları Ramazan bayramında tüm Türkiye'ye tüketici ile buluşturulacak.

Sivas'ta Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü "Bin Mesleki Okul İyileştirme Projesi" çerçevesinde çikolata üretimine başladı. "Çikolatanın liselisi" sloganı başlayan üretim geliştirilince markanın patenti alındı. Seri üretime geçildi. Öğrenciler günlük üretim kapasitesini 100 kiloya çıkarttı. Üretilen çikolatalar bayram öncesi her ile ulaştırılıyor.

"Geldiğimiz nokta bizi gururlandırıyor"

Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Salih Delice, bayram önü çikolataya talebin arttığını belirterek, "Markamızı çikolatanın liselisi Çikolis olmasını düşündük. Yaklaşık 1 buçuk yıldır bu marka üzerine çalışmaktayız. Şuanda geldiğimiz nokta bizi gururlandırıyor, üretimimiz tüm aşamalarıyla stabil bir duruma oturdu. Türkiye'nin her yerine pazarlamasını yapıyoruz. Öğrencilerimiz üretim aşamalarında bizzat çalışıp aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bayram önü olması hasebiyle çikolataya talep arttı. Sivas'ta hemşerilerimiz, Türkiye'nin değişik yerlerinden bizi sosyal medyadan takip eden vatandaşlarımız çikolata taleplerini iletiyorlar, bizde onlara kargoyla çikolatalarımızı iletiyoruz" dedi.

"Günde 100 kilogram çikolata üretiyoruz"

Müdür Delice, çikolataya gelen talepten çok memnun olduklarını dile getirerek, "Üretimde şuanda 10 öğrencimiz dönüşümlü olarak çalışıyor. Üretim kapasitemiz büyüdükçe taleplere yetişemez duruma geliyoruz. Fiziki alanımız ve çalışan öğrenci sayımız artmak durumunda daha büyük alan ve çalışana ihtiyacımız olacak. Biz görmüş olduğunuz atölyede günde 100 kilograma kadar çikolata işleyebiliyoruz, mesaileri biraz daha sıkıştırarak bunu biraz daha arttırmak mümkün" şeklinde konuştu.

"Aile bütçeme katkı sağlıyorum"

Yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören 10. sınıf öğrencisi Gülbeyaz Çiftçi, ailesine katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Hem okuyup hem çalışmak zor, ama iki tarafta da başarılı olduğumu düşünüyorum. Okuldan sonra buraya gelip çalışıyoruz, aile bütçesine katkımız olduğu için mutlu oluyoruz. Burada çalışmaktan memnunum, kendimi ileride iyi yerlerde göreceğime inanıyorum. Talepler gerçekten çok, fazla çalıyoruz ve yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.