- Lise öğrencileri şehit öğretmenleri unutmadı

Karabük'te Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

KARABÜK - Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli programlarla kutlanırken, lise öğrencilerinin sergilediği oratoryoda bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerinde anıldığı anlar duygu dolu anlar yaşattı.

Tüm öğretmenler adına Yenişehir Atatürk Köşesinde İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından burada sona eren tören 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti.

Programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İsmail Gökcek, il protokolü, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler şiirlerini okurken bu yıl göreve başlayan öğretmenler yemin etme heyecanını yaşadı. Emekli olan öğretmenlere de Vali Yavuz tarafından hizmet şeref belgesi ve plaket verildi. Okullarda şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker tarafından verildi.

Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir öğretmenin öğrencileri ile hikayesinin anlatıldığı 'Benim Eserim' isimli oratoryo büyük beğeni topladı. Öte yandan gösteride bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerin de unutulmaması duygu dolu anlar yaşattı.

Program şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın seslendirdiği Magusa Limanı parçasının dinletilmesiyle sona erdi.