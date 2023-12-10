Lise öğrencileri özel öğrencilerle temizlik yapıp oyunlar oynadı

AKSARAY - Aksaray'da farkındalık çalışması çerçevesinde özel eğitim okulundaki özel öğrencilerle bir araya gelen lise öğrencileri unutulmaz bir gün geçirdi. Özel öğrencilerle oda süpürüp bulaşık yıkayan öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Aksaray'da farkındalık oluşturmak ve özel çocuklarla bir araya gelmek için çalışma yapan Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi UNESCO Kulübü öğrencilerinin kendi okullarında sunumunu yaptığı proje okuldaki diğer kulüp ve öğrencilere de örnek oldu. Kısa sürede okulda büyük ilgi toplayan proje okul idaresi ve öğretmenler tarafından da desteklendi. 10. sınıflardan bir grup öğrenci Aksaray'da eğitim veren Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda geçirmek için teklif sundu. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte özel çocuklarla aynı ortamı paylaşmak ve farkındalık çalışması yapmak isteyen 40 öğrenci özel eğitim sınıflarında down sendromlular, otizmliler ve bedensel engelliler sınıflarının yanı sıra okul içerindeki uygulama evini ziyaret etti. Özel çocuklarla derslere girerek onlara oyuncak hediye eden lise öğrencileri teneffüs zili çalana kadar özel çocukların eğitimleri ile yakından ilgilendi.

Yapılan farkındalık çalışmasını anlatan Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Canan Firdevs Demir, "Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi öğrencileri, UNESCO Kulübü öğrencileri ve diğer öğrencilerle birleşerek, özel öğrencilerimizle bir araya gelmek istedik. Bu yüzden de küçük hediyeler alarak bizim fen lisesi öğrencilerimize farkındalık eğitimi ve onlarla birlikte olma havası oluşturmak için beraberce geldik. Onlarla birlikte bir ders saati etkinliği yaptık. Küçük hediyelerimizi de sunduk. Çocuklarla birlikte resim yapıldı. Küçük aktiviteler yapıldı. Evde yapılan işler öğretiliyormuş buradaki çocuklara, bizim çocuklarla birlikte ev süpürdüler, bulaşık yıkadılar. Yatak nasıl düzeltilir bunları birlikte yaptılar. Oyunlar oynadılar ve bu şekilde çocuklarla zaman geçirdiler" dedi.

10. sınıf öğrencisi Şevval Ela Çelik, "Buraya gelme amacımız aslında farkındalık oluşturmaktaydı. Özel çocuklara hediyeler getirdik. Onlarla beraber oyunlar oynadık. Amacımız daha çok onların nasıl şartlarda eğitim gördüğünü öğrenmekti. Bizim içinde gerçekten çok farkındalık oluşturan bir eğitimdi. Onlarla oyunlar oynadık. Amaç aslında mutlu olmalarını sağlamaktı. Bence de çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarla beraber oyun oynadık, balon şişirdik. Çocuklar gerçekten zekiler, çokta tatlılar, benim yüreğime dokunduğunu düşünüyorum. Çocuk her yaşta çocuk ister özel çocuk olsun, ister farklı çocuk olsun. Ben çok sevdim" diye konuştu.

Bir başka öğrenci Nurettin Berkay Kaşlı ise "Özel arkadaşlarımıza beraberimizde getirdiğimiz hediyeleri vererek onları mutlu etmeyi amaçladık. Onların dersine katılım sağlamayı amaçladık. Birlikte yazı yazma etkinlikleri yaptık. Balon şişirme etkinlikleri yaptık. Onların durumlarını daha iyi anlayabilmek için çalışmalar yaptık. Farkındalık gelişimize katkılı olduğunu düşünüyorum. Yani burada empati duygumuzu da geliştirdik. Onlarla birlikte yalnızca eğitim ortamında değil günlük hayatta engelleri nasıl ortadan kaldıracağımız hakkında bilgi sahibi olduk. Engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptık" ifadelerini kullandı.