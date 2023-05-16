Lise öğrencileri Osmanlı'nın ilk elektrik santralini ziyaret etti

Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yüksek Gerilim Dalı 10. sınıf öğrencileri, Osmanlı Devleti'nin kent ölçekli ilk elektrik santrali Silahtarağa'yı ziyaret etti.

Gelecek sene Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yüksek gerilim dalında eğitim görecek öğrenciler, Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü içinde yer alan ve Santral İstanbul Enerji Müzesi'ne dönüştürülen Osmanlı Devleti'nin kent ölçekli ilk elektrik santrali Silahtarağa'yı ziyaret ettiler. BEDAŞ tarafından düzenlenen geziye 2 eğitimci ile 49 öğrenci katıldı. Geleceğin enerji sektörü çalışanlarına gezi boyunca BEDAŞ yetkilileri eşlik etti.

"1914-1938 YILLARI ARASINDA İSTANBUL'UN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYAN SANTRAL"

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına ifade eden BEDAŞ İSG Müdürü Ozan Bozlak, "Enerjinin Yıldızları projemizde hedefimiz sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına çözüm üretirken, gençlerimize yeni istihdam fırsatları sağlamak. 2018 yılından bu yana yürüttüğümüz projemiz ile gençlerimizi hem teorik hem de uygulamalı derslerle sektöre hazırlıyoruz. Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü Enerji Müzesi de bu sektörde yer alacak gençlerimizin mutlaka görmesi gereken bir yer. Tesis, İstanbul'un en eski endüstri bölgesi olan Haliç'te kurulduğu 1914'ten 1983'e kadar kente elektrik sağlamış. Öğrencilerimizi bu gezi ile benzersiz bir ulusal endüstriyel miras niteliği taşıyan Silahtarağa Elektrik Santrali ve İstanbul'da elektriğin tarihini yerinde görme fırsatına sahip oldu" diye konuştu.

PROJE 3 İLDE DEVAM EDİYOR

2018 yılından bu yana üç ilde devam eden Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018'de yapılan 'Mesleki Eğitim Protokolü'nün ardından Antalya, Sivas ve İstanbul'da belirlenen 3 meslek lisesinde Yüksek Gerilim Dalı Bölümü açılmıştı. Proje çerçevesinde bu dalı tercih eden öğrenciler, BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı dersler ile destekleniyor. Ayrıca 3 şirket öğrencilere eğitim hayatları sırasında burs ve staj imkanı, mezuniyetlerinden sonra da istihdam olanağı sağladığı belirtildi.