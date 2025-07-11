Lise Öğrencileri Listra Antik Kenti'nde Arkeoloji Eğitimi Alıyor

Konya'daki Listra Antik Kenti'nde yürütülen proje kapsamında kazılara katılan lise öğrencileri, hem arkeoloji eğitimi alıyor hem de kazı deneyimi kazanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin desteğiyle Hatunsaray ve Botsa mahallesi sınırlarında yer alan antik höyükteki kazı devam ediyor.

Kazı başkanlığını NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu'nun yaptığı Listra, Hristiyanlığın yayılmasında büyük etkisi olduğuna inanılan Aziz Pavlus'un ziyaret ettiği yerlerden biri olarak biliniyor.???????

Listra höyüğünde, kaynaklarda varlığı bilinen ve geçen yıl bir bölümü ortaya çıkarılan kilisede çalışmalar sürüyor.

Türk Eğitim Derneği Konya Şubesinin projesi kapsamında, 35 öğrenci, Listra Antik Kenti Yaz Kampı'na katılıyor. Öğrenciler burada saha çalışmalarına katılmanın yanı sıra elek ve fırça uygulaması yapıyor.

Liseliler kazıyı yerinde öğreniyor

Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, AA muhabirine, arkeolojik kazı çalışmalarının yanında eğitim ve kültürel faaliyetlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Kazılarda sosyal projelerin önemine değinen Mimiroğlu, şunları kaydetti:

"Türk Eğitim Derneği Konya Şubesi ile pilot uygulamaya başladık. Bu uygulamadaki amaç, lise öğrencilerimize arkeoloji ve sanat tarihi eğitiminin yanında kazı faaliyetlerinde kullandığımız yeni teknoloji ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek. Bu bağlamda yapay zeka destekli eğitimler, üç boyutlu baskı, seramik ve mozaik atölyeleri çalışmalar ile anatomi gibi çok yönlü program hazırladık. 4 periyot halinde öğrenci gruplarını alıyoruz. Burada hem teorik hem de pratik 4 gün boyunca eğitim veriyoruz."

Öğrenciler yeni kazı tekniklerini görme fırsatı buldu

Mimiroğlu, höyükteki kazının Batı dünyasındaki önemine dikkati çekerek, "Dünyada oldukça bilinen bir yer ve izlenen bir kazı. Yeni olmasına rağmen bu sosyal projeyle de aslında gençlerimize ve bölge halkına Listra'yı tanıtmayı, bir taraftan da onlara kültür bilincini ve yeni teknolojileri uygulamalı öğretmeyi planlıyoruz." dedi.

Öğrencilerin ilgi ve heveslerinin yüksek olduğunu belirten Mimiroğlu, projeye gelecek yıl da devam etmek istediklerini vurguladı.

Koordinatör Cumhur Aşık da öğrencilerin isteğe bağlı seçildiğini dile getirerek, "Gönüllü öğretmenlerimiz eşliğinde geldiler. Burada çok mutlular. Kazı çalışmalarında yer almaktan ciddi anlamda zevk aldığını düşünüyoruz. Hatta hukuk fakültesi düşünen öğrencilerimiz, bunun yanında arkeoloji de okumayı düşünüyor. Çok faydalı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden Enes Saf ise ilk kez kazı alanına geldiğini belirterek, "Buradaki çalışmalara katılıyoruz. Arkeoloji heyecan uyandırıyor. Arkeolojiyle ilgili bir alanda meslek düşünmüyordum ama bu programdan sonra o alana yönelmeyi düşünüyorum. Burada olmak çok keyifli." diye konuştu.