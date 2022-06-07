Lise öğrencileri elektrikli Formula aracı üretti - Haberler

BURDUR'da Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ürettiği elektrikli Formula yarış aracı, ilk test sürüşüne çıktı. Okul müdürü İbrahim Çelikkaya, "Aracımız; alanında Türkiye'de ilktir. Yerli üretim olarak kendi öğretmen ve öğrencilerimizin çabası ile yapılmış olması bizim için çok önemli" dedi.

Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde; 67'si motorlu araçlar teknolojisi, 59'u tesisat teknolojisi öğrencisi olmak üzere 126 öğrenci ile 6 öğretmenin yer aldığı Haavk Tech Proje ekibinin tasarlayıp, 6 ayda tamamladığı elektrikli Formula aracının ilk test sürüşü yapıldı.

Çelikkaya, elektrikli aracın özelliklerini ise "Elektrikli Formula yarış arabasının; şasi ve mekanik donanımları, motor ve bağlantıları, gövde ve kaporta, yarış aracının teknolojik ihtiyaçlarına uygun olarak seçilen malzemelerden yapıldı. Şasinin sonuna eklenen motor ve donanımları ise aracın ölçülerine uygun olarak yerleştirildi. Motor gücü 4 bin vat olan araç, saatte 80 kilometre hız yapabiliyor. Kaporta görünümü modern yarış araçlarında olduğu gibi aracın ağırlığına ekstra yük getirmeyecek şekilde fiberglas malzemeden üretildi. Aracın ismi ise proje ekibinde yer alan öğretmenler Hakan Yeşilyurt, Ali Osman Bektaş, Abdullah Kayaoğlu, Volkan Yalçın, Kazım Özdemir'in isimlerinin baş harflerinden oluşuyor" dedi.