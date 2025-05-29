Lise öğrencileri çevre için resmetti, ASELSAN ödüllendirdi

ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 8. Çevre Resim Yarışması sonuçlandı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler biyoçeşitliliğin korunması konusundaki farkındalıklarını tuvale yansıttı.

"Biyoçeşitliliğin Önemi ve Onu Korumak İçin Yapabileceklerimiz" temasıyla düzenlenen yarışmaya 57 ilden lise öğrencileri katıldı. Öğrenciler, okulda, evde, işte ve günlük yaşamda doğayı korumaya yönelik duyarlılıklarını resmetti.

Yarışmanın değerlendirme komisyonu tarafından yapılan sıralamaya göre, birincilik ödülünü Balıkesir Edremit Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Azra Akdeniz, ikincilik ödülünü Mersin Akdeniz Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinden Ece Yüksel Demircioğlu, üçüncülük ödülünü ise Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencisi Yağmur Koçak kazandı.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, ASELSAN'ın Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde düzenlenen törenle verildi. Törene, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yetkilileri, jüri üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Akyol, yarışmada birinci olan öğrenciye tam altın, ikinci olan öğrenciye yarım altın, üçüncü öğrenciye ise çeyrek altın takdim etti.

ASELSAN, çevre konusundaki duyarlılığını sürdürüyor

Türkiye'deki savunma sanayisi şirketleri arasında Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) katılan ilk şirket olan ASELSAN, aldığı puanlarla iklim değişikliği yönetiminde küresel savunma sanayisi liderleri arasında yer alıyor.

Sürdürülebilirliği öncelik olarak benimseyen ASELSAN, akıllı şehir sistemleri ve yenilenebilir enerji çözümleri gibi ürünleriyle iklim değişikliğiyle mücadelede milli bir güç olma vizyonunu sürdürüyor.

2050 yılı için net sıfır emisyon hedefi belirleyen kurum, Ankara'daki tüm teknoloji üslerinde elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlamak üzere kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Çatı-gün ve ısı-gün sistemleri, gri su altyapıları ve Sıfır Atık Sistemi gibi çevre dostu uygulamalarla ASELSAN, çevreyi gelecek nesillere bırakılacak bir miras olarak görüyor.