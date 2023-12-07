Lise Öğrencileri Atık Telefon Dolaplarından Kuş Yuvası Yaptı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde lise öğrencileri atık telefon dolaplarından okul bahçesine kuş yuvası yaptı.Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü 'Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum' projesi kapsamında atık telefon dolaplarından kuş yuvası yapmaya karar verdi. Öğrenciler, okul yönetimine havaların soğumaya başladığı ve hayvanlar için bir şeyler yapmak istediklerini bildirdi. Okulun telefon dolaplarını yenileyen okul yönetimi, atıl durumuna düşen eski telefon dolaplarını kullanarak hayvanlara barınak yapabileceklerini bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen öğrenciler atık telefon dolaplarından 4 kuş yuvası yaparak okulun bahçe duvarına yerleştirdi. Öğrenciler ilerleyen günlerde 10 kuş yuvası daha yapmayı planladıklarını belirtti.

Okul Müdürü Mehmet Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ortak yürütmüş olduğu 'Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum' projesi için okulumuzda 2023- 2024 yılında 25 tema konusu ile çalışma başlattık. Bu çalışmalardan bir tanesi de kuşlar için barınak. Bu çalışma bizde şöyle oluştu; okulumuza yeni cep telefonu dolapları yaptık. Öğrencilerimizden gelen talep doğrultusunda da okulumuzun değişik bölgelerine bu eski dolaplardan kuşlara yuva yaptık. Öğrencilerimizin teorikte öğrendiklerini pratiğe aktarmada en güzel yöntem oldu. Öğrencilerimi tebrik ediyor çalışmalarının devamını diliyorum dedi.

12'nci sınıf öğrencisi Ali Osman Karabınar da Okul idaremizin destekleriyle 4 kuş barınağı yaptık. İnşallah bunlardan 10 tane daha yapacağız. Arkadaşlarımız ile birlikte nöbetleşerek üşümemelerini sağlayacağız. Böyle bir proje için bakanlığımıza ve okul idaremize teşekkür ederiz diye konuştu. (DHA)