Lise kontenjanları ve okulların yüzdelik dilimleri açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-okul üzerinden erişime açıldı.

2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları paylaşıldı. Öğrencilere kolaylık sağlamak için tercih rehberleri de hazırlandı. Kontenjan tablolarının yanı sıra 2021'de söz konusu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Ayrıca yerel yerleştirme çerçevesinde sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

Yapılan çalışmalara e-okul üzerinden ulaşılabiliyor.

(Huzeyfe Tarık Yaman /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel