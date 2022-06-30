Lise kontenjanları ve okulların yüzdelik dilimleri açıklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lise kontenjanları ve okulların yüzdelik dilimleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Lise kontenjanları ve okulların yüzdelik dilimleri açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-okul üzerinden erişime açıldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-okul üzerinden erişime açıldı.

2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları paylaşıldı. Öğrencilere kolaylık sağlamak için tercih rehberleri de hazırlandı. Kontenjan tablolarının yanı sıra 2021'de söz konusu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Ayrıca yerel yerleştirme çerçevesinde sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

Yapılan çalışmalara e-okul üzerinden ulaşılabiliyor.

(Huzeyfe Tarık Yaman /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

E-Okul LGS Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title