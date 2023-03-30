LİSE ÇIKIŞINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI, 1 GÖZALTI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, okul çıkışında iki grup arasında meydana gelen kavgada lise öğrencisi E.Y. (15) bıçakla yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 15.30 sıralarında Körfez Çamlıtepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Lise öğrencisi E.Y., okul çıkışında T.C.Y. (15) ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında E.Y., elinden ve kolundan bıçakla yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciyi ilk müdahalesini yaptıktan sonra Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Polis olayın ardından kaçan T.C.Y.?yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)