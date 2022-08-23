Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlere Kariyer Basamakları Sınavı'nda muafiyet hakkı Güncel Haberler Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na başvuranlardan, lisansüstü eğitimlerini 3-30 Ekim'de tamamlacak olanlar, bu sürede belgelerini ibraz etmeleri halinde yazılı sınavdan muaf tutulacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na başvuranlardan, lisansüstü eğitimlerini 3-30 Ekim'de tamamlacak olanlar, bu sürede belgelerini ibraz etmeleri halinde yazılı sınavdan muaf tutulacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine, lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin, uzman ve başöğretmenlik sınavından muaf olmalarına ilişkin yazı gönderdi. Yazıya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na 26 Eylül-3 Ekim'de başvuruda bulunanlardan, lisansüstü eğitimlerini 3-30 Ekim'de tamamlayacak olanlar, bu sürede lisansüstü eğitimlerini tamamladıklarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri halinde yazılı sınavdan muaf tutulacak. 19 Kasım'da 81 ilde yapılacak yazılı sınavdan muaf olacak öğretmenlerin başvuruları, 26 Eylül-3 Ekim'de alınacak. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta duyurulacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında, 18 Temmuz'da başlayan uzman öğretmenlik eğitimleri 5 Eylül'de, başöğretmenlik eğitimleri ise 19 Eylül'de tamamlanacak. Güncel Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici milli eğitim bakanlığı Eylül Güncel Haberler

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